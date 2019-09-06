Okul servis araçlarına Turkcell’den akıllı çözümler

06.09.2019 14:20

Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte Turkcell'in İçişleri Bakanlığı'nın okul servis araçlarına yönelik yeni talimatına uygun olarak sunduğu Araç İçi Kamera kampanyasıyla öğrenci ve şoför güvenliği için önlemler alınabiliyor.