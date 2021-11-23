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OKUL SERVİS ARAÇLARINA DENETİM

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OKUL SERVİS ARAÇLARINA DENETİM

TRAFİK Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Beşiktaş ve Üsküdar'da okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - TRAFİK Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Beşiktaş ve Üsküdar'da okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde evraklarında eksik olan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri, İstanbul'da belirlenen noktalarda okul servis aracı denetimi gerçekleştirildi.

Beşiktaş Aytar Caddesi'nde yapılan denetimlerde, öğrenci ve servis görevlilerine koronavirüs bilgilendirmesi yapıldı. Servis araçlarında dezenfektan olup olmadığı kontrol edildi.  Servis şoförlerinin evrakları kontrol edilerek Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Evraklarında eksik olan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Üsküdar Libadiye Dönel kavşağında yapılan denetimlerde de sürücülerin belgeleri kontrol edildi. Öğrenci ve servis elemanları bilgilendirildi.

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