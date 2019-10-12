Okul Servis Araçları Yönetmeliği'nde değişiklik
İçişleri Bakanlığınca, Okul Servis Araçları Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı.
İçişleri Bakanlığınca, Okul Servis Araçları Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı.
Okul Servis Araçları Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, 2019-2020 yılları itibarıyla 12 yaşını bitirecek ve okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtlarda muayeneden geçmiş olması kaydıyla 1 Temmuz 2021 tarihine kadar yaş sınırı aranmayacak.