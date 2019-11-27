Okul servis araç ve sürücülerine denetim yapıldı
Haberler » Güncel » Okul servis araç ve sürücülerine denetim yapıldı - Haber

Okul servis araç ve sürücülerine denetim yapıldı

Türkiye genelinde, öğrencilerin okul servis arac¸larında huzur ve gu¨ven ic¸erisinde yolculuk yapmalarını sagˆlamak amacıyla araçlar ve sürücülere yönelik özel denetimler gerçekleştirildi.

27.11.2019 18:10 | Son Güncelleme: 27.11.2019 18:10
Okul servis araç ve sürücülerine denetim yapıldı

genelinde, öğrencilerin okul servis arac¸larında ve gu¨ven ic¸erisinde yolculuk yapmalarını sagˆlamak amacıyla araçlar ve sürücülere yönelik özel denetimler gerçekleştirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2019-2020 Egˆitim Ögˆretim Yılı birinci do¨nem ara tatilinin bitmesi ve okulların açılmasından sonra u¨lke genelinde 25 Kasım'da Emniyet Genel Mu¨du¨rlu¨gˆu¨nce okul servis arac¸ları ve sürücülerine yo¨nelik o¨zel denetim yapıldığı bildirildi.

Denetimlerde, okul servis araçları yönetmeliğine uymayan sürücüler ve personel hakkında cezai işlem uygulandığı kaydedilen açıklamada, kuralları ihlal edenlerin, Belediye ve Milli Egˆitim Mu¨du¨rlu¨kleri kanalıyla okul idarelerine bildirildiği ifade edildi.

Açıklamada, 277 sürücünün kurallara uymadığının tespit edildiği, 91 aracın trafikten men edildiği, 1343 trafik kural ihlalinin tespit edilerek is¸lem yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et