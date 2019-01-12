"Okul Pansiyonlarımızda Hizmet Standartları Oluşturulması ve Hizmet Kalitesinin Artırılması" hedefi doğrultusunda Süleymanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Okul Pansiyonları Çalıştayı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanının katılımlarıyla açıklanan 2023 Eğitim Vizyonu belgesinde yer alan "Okul Pansiyonlarımızda Hizmet Standartları Oluşturulması ve Hizmet Kalitesinin Artırılması" hedefi doğrultusunda Süleymanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Okul Pansiyonları Çalıştayı gerçekleştirildi.

Tekirdağ genelindeki okul pansiyonları ile ilgili mevcut durum, sorunlar ve çözüm önerilerini görüşmek amacıyla düzenlenen Okul Pansiyonları Çalıştayı, saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından İl Milli Eğitim Müdür Vekili Fuat Asım Arvas'ın açılış ve selamlama konuşması ile başladı.

Okul Pansiyonlarının bulunduğu ilçelerin milli eğitim müdürleri, pansiyonlu okul müdürleri, pansiyondan sorumlu müdür yardımcıları, rehberlik öğretmenleri, belletici öğretmenler, pansiyonlu öğrenciler ve velilerinin katılımıyla gerçekleştirilen çalıştayda Tekirdağ genelindeki okul pansiyonları ile ilgili mevcut durum, sorunlar ve çözüm önerileri değerlendirildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA