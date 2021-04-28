Pandemi sürecinde fabrika gibi çalışan okul
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Pandemi sürecinde fabrika gibi çalışan okul

İhlas Haber Ajansı / ENDERHAN ÖZ - Haberler | Güncel

- Okul, pandemi sürecinde fabrika gibi çalışıyor Tam kapanmada da çalışmalar devam edecek Okul İdarecisi Turan Altıok, "9 Alanda okul fabrika görevi de görmeye başladı" Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, okulda fabrikada gibi çalışma yürütüyor.

- Okul, pandemi sürecinde fabrika gibi çalışıyor

Tam kapanmada da çalışmalar devam edecek

Okul İdarecisi Turan Altıok, "9 Alanda okul fabrika görevi de görmeye başladı"

KIRŞEHİR - Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, okulda fabrikada gibi çalışma yürütüyor.

Koronavirüs sürecinin başından itibaren maske, dezenfektan, okul sırası üretmeye devam etti.

Okul idarecisi Turan Altıok, pandemi süreci ile birlikte okulun fabrika gibi çalışmaya başladığını söyledi.

Altıok, İHA Muhabirine yaptığı açıklamada, "Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak okulumuzda 9 farklı alan mevcut. 9 alanda mesleki eğitim verilmekte, pandemi süreci ile birlikte okullarımıza ciddi oranda görev düştü"dedi.

Tam kapanmada okul çalışmalarını sürdürecek

Koronavirüs salgını ile birlikte başlatılacak olan tam kapanma süreci ile birlikte okulda çalışmalarında yarı zamanlı yürütüleceğini aktararn Altıok, "Tam kapanma süreci ile birlikte üretimlerimiz devam edecek. Okulda; Kimya Teknolojisi alanı 200 ton yüzey dezenfektanı 35 ton ise el dezenfektanı üretimi yanı sıra 1 ton kolonya, 150 ton üzerinde de farklı temizlik ürünleri üretimi yapıldı. Metal İşleri Bölümünde Milli Eğitim Bakanlığından aldığı sıra siparişlerini yerine getirdi. Tam kapanma ile birlikte üretim olan bölümlerimizde öğrenci, alan şefi ve öğretmenlerimize izinlerimizi aldık, çalışmalar devam edecek"diye konuştu.

Meslek Lisesi amacına uygun hizmet veriyor

Kırşehir'de, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin amacına uygun şekilde hizmet ettiğini söyleyen Altıok, açıklamasını şöyle sürdürdü;

"Üretimler esnasında öğrencilerimizi çalıştırıldı. Öğrencilerimiz, asgari ücret tutarında bin 800 ile 2 bin 800 lira arasında ödeme yapıldı. Meslek lisesinin meslek lisesi meselesi olduğunu meslek liselerinin kara gün dostu olduğunu yaptığımız çalışmalarla bir kere daha gösterme imkanı bulduk. Hem mesleki eğitim veriyor hem de fabrika gibi çalışıyoruz."

Okulda görevli öğrencilerden Mükremin Kanlı ve Arif Cücü adlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, ailelerine destek sunarken meslek öğrendiklerini belirtti.

Salgının başladığı 2020 yılı mart ayında kolları sıvayan okulun idarecileri ve öğretmenleri, öğrencileriyle el ele vererek Kırşehir halkı için seferber oldu.

Kovid-19 tedbirlerine de uyarak gece gündüz demeden çalışan öğretmen ve öğrenciler, milyonlarca maske ve dezenfektan üretti.

KAmu kurumları olmak üzere fabrikalar ve vatandaşların maske ve dezenfektan ihtiyacını karşılamak için okulda mesai devam ediyor.

Pandemi sürecinde fabrika gibi çalışan okul
Pandemi sürecinde fabrika gibi çalışan okul
Pandemi sürecinde fabrika gibi çalışan okul
Pandemi sürecinde fabrika gibi çalışan okul
Pandemi sürecinde fabrika gibi çalışan okul
Pandemi sürecinde fabrika gibi çalışan okul
Pandemi sürecinde fabrika gibi çalışan okul
Pandemi sürecinde fabrika gibi çalışan okul

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENDERHAN ÖZ

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