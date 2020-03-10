Okul önünde uyuşturucu satan İranlı sanığa 12,5 yıl hapis ANTALYA'da okul önünde uyuşturucu satan İranlı Kohyar Ebahimi'ye 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezası verildi.

ANTALYA'da okul önünde uyuşturucu satan İranlı Kohyar Ebahimi'ye 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezası verildi.

Olay, geçen yıl 24 Temmuz'da saat 23.00 sıralarında meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, Muratpaşa ilçesindeki bir lisenin önünde, elektrikli bisikletli siyah tişörtlü bir kişinin uyuşturucu sattığı ihbarı yapıldı. Güvenlik güçleri gittikleri okulun girişinde, park halindeki elektrikli bisiklet üzerindeki kişiyi yakaladı. İranlı Kohyar Ebahimi olduğu öğrenilen zanlının yapılan üst aramasında ve sırt çantasında satışa hazır vaziyette 10 paket halinde 30.7 gram esrar ele geçirildi. Zanlının üzerinde otomobil anahtarı biçiminde hassas terazi de bulundu. Tutuklanıp cezaevine gönderilen sanık, Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. Sanık savunmasında, uyuşturucu madde ticaretine yönelik suçlamayı inkar ederek, ele geçen uyuşturucu maddeleri kendisinin kullandığını öne sürdü.

Mahkeme heyeti, ele geçen uyuşturucu maddelerin miktarını, ele geçiriliş şeklini, hassas teraziyi ve uyuşturucu maddeyi okulun 200 metre yakınında sattığını da göz önünde bulundurarak sanığı 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca sanığa 25 bin TL adli para cezası da verildi.





Kaynak: DHA