Okul önünde kurusıkı tabancayla yakalandı
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Okul önünde kurusıkı tabancayla yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde lise önünde şüphe üzerine belinde kurusıkı tabancayla dolaştığı fark edilen bir kişi polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

13.11.2019 16:31 | Son Güncelleme: 13.11.2019 16:36
Okul önünde kurusıkı tabancayla yakalandı

'nın ilçesinde lise önünde şüphe üzerine belinde kurusıkı tabancayla dolaştığı fark edilen bir kişi tarafından yakalanarak gözaltına alındı.


Alanya Lisesi önünde uygulama görevi yapan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü bağlı Yunus ekipleri, şüpheli tavırlar sergileyen ve yaya olarak ilerleyen İsmail K.'yi (18) durdurdu. Bunun üzerine İsmail K.'ya üst araması yapan ekipler, kurusıkı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan İsmail K.'nın polis merkezindeki işlemleri sürüyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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