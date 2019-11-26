Okul önü uygulamasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi

26.11.2019 12:18 | Son Güncelleme: 26.11.2019 12:25

Niğde'de polis, okul önlerinde sürekli olarak yaptığı kontrollerde, bir şüphelinin üzerinden ruhsatsız tabanca ele geçirdi.



Niğde Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Çocuk Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Güven Timleri, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekiplerinin katılımıyla okul çevrelerinde denetim gerçekleştirildi.



Polis ekiplerinin sürekli olarak yaptığı kontroller sırasında durumundan şüphelenilen bir kişi üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait fişekler ele geçirildi. 21 okul önünde yapılan uygulamada 164 kişinin GBT (Genel Bilgi Tarama) uygulaması yapıldı. - NİĞDE

Kaynak: İHA