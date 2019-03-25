Okul Önlerindeki Uyuşturucu Satıcılarına Operasyon

Zonguldak'ta, okul önlerinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheli, adliyeye gönderildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma ile Ereğli Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçe genelinde okul önlerinde ve gençlerin yoğun olarak bulunduğu bölgelerde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltın alınan H.B, A.A, M.O.T, E.Y, E.G, R.H, İ.G, T.A, S.U, E.Y, S.T, Y.E.B, E.O, İ.Y. ve B.B'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Olay

İl Jandarma ile Ereğli Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 22 Mart'ta, "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu işledikleri tespit edilen 15 şüpheliye ait 20 adrese operasyon düzenlemişti.

Operasyonda, 15 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 50 uyuşturucu hap, 20 gram esrar, 50 gram kenevir tohumu, 5 tabanca ve 6 ruhsatsız av tüfeğiyle bu silahlara ait mühimmat ele geçirilmişti.

Kaynak: AA