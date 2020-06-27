Okul önlerindeki araç yoğunluğu yaşanıyor Okul önlerindeki araç yoğunluğu yaşanıyor Okul önlerin de uzun araç kuyrukları oluştu Öğrenciler korona virüs önlemleri altında YKS sınavına girmek üzere Beylikdüzü'nde bulunan Cemalettin Tınaztepe Ortaokulu'na geldi.

Okul önlerindeki araç yoğunluğu yaşanıyor

Okul önlerin de uzun araç kuyrukları oluştu

İSTANBUL - Öğrenciler korona virüs önlemleri altında YKS sınavına girmek üzere Beylikdüzü'nde bulunan Cemalettin Tınaztepe Ortaokulu'na geldi. Öğrenciler okul içerisinde sosyal mesafeye uyarken, velilerin dışarıda uymadığı görüldü. Velilerin oluşturduğu araç yoğunluğu havadan görüntülendi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın başlamasına kısa bir süre kala İstanbul'da öğrenciler sınava girecekleri okullara gelmeye başladı. Korona virüs önlemleri altında gerçekleşecek sınav öncesi Beylikdüzü'nde bulunan Cemalettin Tınaztepe Ortaokulu'na gelen öğrencilere maske dağıtıldı. Öğrenciler okul içerisinde sosyal mesafeye uyarken, velilerin uymadığı görüldü. Veliler okul bahçesi dışında araç yoğunluğuna neden oldu. Araç yoğunluğu havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA