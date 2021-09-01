Minik öğrenciler uyum eğitimleri için okulla buluştu
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Minik öğrenciler uyum eğitimleri için okulla buluştu

Anadolu Ajansı / Servet Ülkü - Haberler | Güncel

İzmir'de, okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin 3 gün sürecek yüz yüze uyum eğitimi başladı.

İzmir'de, okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin 3 gün sürecek yüz yüze uyum eğitimi başladı.

Kentte 31 bin 777 okul öncesi ve 53 bin 961 birinci sınıf öğrencisi, okul heyecanı yaşadı. Yüz yüze eğitim öncesinde okullar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte edildi, sınıflarda düzenlemeler yapıldı.

Ortak alanlardaki panolara salgına karşı bilgilendirici broşürler asıldı, sınıfların yanı sıra bahçe ve koridorlar gibi ortak alanlara sosyal mesafenin korunmasını hatırlatan etiketler konuldu.

Bornova ilçesindeki Fatih Sultan Mehmet İlkokulu'nda eğitim gören öğrenciler de aileleriyle birlikte okula geldi. Öğrenciler maske takmaya özen gösterirken öğretmenleri de salgına yönelik uyarılara dikkat etmeleri gerektiğini anlattı.

Okul bahçesinde sınıfların belirlenmesinin ardından minikler okula girerek sıralarına oturdu.

Bazı çocuklar bu sırada duygulandı ve gözyaşlarına hakim olamadı.

Velilerden Evren Göze, oğlunun bugün okula başladığını ifade ederek, "Öncesinde çok heyecanlıydı. Geçen sene kısa bir süre ana sınıfı anısı oldu. Bu sene okulların açılması bizi de çok sevindirdi. Gece uyuyamadık, büyük bir heyecanla geldik, aynı heyecanla sınıfa girdi. Çok mutluyuz. Bu şekilde okulların açık kalmasını istiyoruz, inşallah böyle devam eder." dedi.

Kızını okula getiren Sevcan Celepli ise geçen yıl Kovid-19 nedeniyle kızını ana sınıfına gönderemediklerini belirterek, "Bu sene ilk defa okulla tanışacak, çok mutlu ve heyecanlıyız. Kızım günlerdir çok heyecanlı, gece uyumak istemedi uyumadan okula gitmek istedi. Biz de onun heyecanını yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Minik öğrenciler uyum eğitimleri için okulla buluştu
Minik öğrenciler uyum eğitimleri için okulla buluştu
Minik öğrenciler uyum eğitimleri için okulla buluştu
Minik öğrenciler uyum eğitimleri için okulla buluştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Ülkü

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