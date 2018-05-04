Okul Öncesi Öğrencilerinden Yıl Sonu Gösterisi

Söğüt İlçe Müftülüğü bünyesinde faaliyet gösteren 4-6 yaş grubu Kur'an kursu öğrencilerinin, 2017-2018 eğitim-öğretim yıl sonu gösterisi yapıldı.

Belediye Kültür Merkezi Konferans Salonunda gerçekleşen gösteride okul öncesi öğrencileri, hazırladıkları ilahi ve şiirler ile Kur'an-ı Kerim okuyarak izleyicilere coşku dolu anlar yaşattı.

Söğüt İlçe Müftüsü Muharrem İslamoğlu, Kur'an kursu öğrencilerinin hazırlamış olduğu gösteriden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, programda emeği geçenlere ve minik öğrencilere teşekkür etti.

Semazen gösterisiyle son bulan programa, okul müdürleri, öğretmenler ve veliler katıldı.