Okul öncesi, ilk ve orta okullarda adrese göre kayıtlı okul hizmeti e-Devlet Kapısı'nda

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, ilk ve orta okullarda adrese göre kayıtlı okul hizmetinin e-Devlet Kapısı üzerinden verilmeye başlandığını belirterek, "Velilerimiz artık çocuklarını hangi okula kayıt yaptırabileceklerini bu hizmet sayesinde görebilecek.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, ilk ve orta okullarda adrese göre kayıtlı okul hizmetinin e-Devlet Kapısı üzerinden verilmeye başlandığını belirterek, "Velilerimiz artık çocuklarını hangi okula kayıt yaptırabileceklerini bu hizmet sayesinde görebilecek." dedi.

Koç, AA muhabirine, e-Devlet'ten sunulan kayıtlı okul hizmetine ilişkin bilgi verdi.

Öğrenci velilerinin, yeni eğitim ve öğretim yılı itibarıyla yaşı gereği okul öncesi, birinci ve 5'inci sınıfa başlayacak çocuklarının kayıtlarını, MERNİS-Ulusal Adres Veri Tabanı'nda yer alan güncel ikametgah adreslerine göre yaptırabileceğini ifade eden Koç, kayıt bölgelerinde yer alan resmi okulların sorgulanmasının e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirilebileceğini söyledi.

Koç, şöyle konuştu:

"Velilerimiz artık çocuklarını hangi okula kayıt yaptırabileceklerini bu hizmet sayesinde görebilecek. Yeni başlayacak eğitim öğretim yılı için kayıt yaptırılacak kurumun adına, sınıf bilgilerine, adresine, telefon bilgilerine buradan ulaşılabilecek."

e-Kayıt işlemlerinin, e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden merkezi olarak temmuzun birinci haftası itibarıyla ilgili mevzuat hükümleri gereği bir defaya mahsus yapıldığına dikkati çeken Koç, "e-Kayıt işlemleri kapsamında temmuz ayının ilk iş günü itibarıyla öğrencilerin ikametgah adreslerinin MERNİS-Ulusal Adres Veri Tabanı üzerinde doğru, eksiksiz ve güncel bir şekilde kayıtlı olması gerekmektedir." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal