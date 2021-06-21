Okul öncesi eğitimi kursu, sergiyle son buldu

İnegöl Belediyesi, İNESMEK (İnegöl Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları) ile hayat boyu öğrenme çalışmalarını sürdürüyor.

Vatandaşlar İNESMEK bünyesinde düzenlenen kurslar ile yeni mesleki kazanımlar elde ederken, aynı zamanda yeni hobi ve uğraşlar da ediniyor.

Bu kapsamda İNESMEK tarafından düzenlenen Okul Öncesi Eğitim Programı Etkinlikleri Kursu, kısa süre önce tamamlandı. 15 Mart-11 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen kurs 162 saat sürerken, kurs sonucunda 15 kursiyer sertifika almaya hak kazandı. Okul Öncesi Eğitim Programı Etkinlikleri kurs programına katılan kursiyerler; Okul Öncesi Eğitim Yönetmeliği'ne uygun planı açıklayarak öğrenme merkezleri için materyal hazırlama, sanat etkinlikleri hazırlama ve uygulama, çocuğun yaş, gelişim düzeyi ile birlikte kazanım ve göstergelerini dikkate alarak öykü öncesi, öykü anlatma, öykü sonrası etkinlikleri tekniklerine uygun olarak hazırlama ve uygulama, oyun ve hareket etkinliği hazırlama ve uygulama, müzik etkinliği hazırlama ve uygulama ile fen etkinlikleri hazırlama ve uygulama gibi yetkinlikleri kazanmış olarak eğitimlerini tamamlamış oldular.

Kursun sona ermesinin ardından, kurs süresince kursiyerlerin yapmış oldukları çalışmalar Beşinci Mevsim Kültür Merkezi fuaye alanında düzenlenen sergiyle izlenime sunuldu.

Kaynak: Bültenler