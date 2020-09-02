Okul öncesi eğitime destek projesi ile okullara eğitim seti dağıtılacak Gaziantep Valiliği koordinasyonunda, Şahinbey Kaymakamlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Şahinbey Belediyesi arasında okul öncesi eğitime destek projesi kapsamında protokol imzalandı.

Vali Gül, "Okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılarak kalitesinin arttırılması önemsiyoruz"

Vali Gül, protokol imza töreninde okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılarak kalitesinin arttırılması önemsediklerini kaydetti.

Valilikte gerçekleştirilen imza töreninde Şahinbey Belediyesine eğitime sundukları katkılar için teşekkür eden Vali Gül, "Geçmişte de eğitim başta olmak üzere, tarım, hayvancılık ve benzeri pek çok konuda çeşitli protokoller imzaladık. Özellikle geçen sene okullarımızın fiziki altyapısının iyileştirilmesi, ödüllü kitap okuma yarışmaları, çocuklarımızın Çanakkale'ye, Umre'ye gönderilmesi gibi önemli projelere imza atıldı. Bunların her biri kendi içerisinde çok kıymetli ama bunların hepsine bakıldığında okul öncesi eğitime verilen önem diğerlerinden bir adım daha önde. Okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması, kalitesinin arttırılması için herkesin elinden geleni yapması lazım. Ailelerin üzerindeki yükü aldığımızda, okul öncesin eğitimdeki okullaşma oranımız da kendiliğinden artmış olacak" ifadelerini kullandı.

Şahinbey Kaymakamı Tahir Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na eğitime ve eğitim yatırımlarının altyapısının iyileştirilmesi noktasında sundukları önemli katkılar için teşekkür etti.

İl Milli Eğitim Müdür Vekili Metin Kılıçparlar ise eğitime her anlamda destek veren Şahinbey Belediyesi'ne Milli Eğitim camiası olarak teşekkürlerini iletti.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, okul öncesi eğitim için öğretmenlere ve öğrencilere set dağıtımı gerçekleştirileceğini belirterek, "Okul öncesi eğitim çok önemli Şahinbey'de bu alanda 22.000 öğrencimiz bulunuyor. Bu öğrencilerimizin daha iyi eğitim alabilmeleri ile ilgili Milli Eğitim Müdürümüz ve öğretmenlerimizle yaptığımız istişareler sonrasında öğrencilerimize 22.000 adet set hazırladık. Ayrıca bunların nasıl uygulanacağı ile ilgili olarak da 1.000 öğretmenimize ayrı bir set vereceğiz. Bu setlerimizin içerisinde 343.000 adet kitap bulunuyor. Bunların tamamını ücretsiz olarak Şahinbey'de okul öncesi eğitim görecek olan çocuklarımıza dağıtacağız. Amacımız çocuklarımızın çok daha iyi eğitim almalarını sağlamak. Daha önce imzaladığımız protokol çerçevesinde her ay kitap dağıtımımız devam ediyor ve şuana kadar 6.800.000 adet kitap dağıttık. Bu tür çalışmalarımızı Gaziantep Valimiz Sayın Davut Gül'ün önderliğinde devam ettireceğiz" dedi.

Konuşmalar sonrasında taraflar arasında imzalar atılarak hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

Şahinbey İlçesi genelinde bulunan ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullara dağıtılacak eğitim seti ile okul öncesi öğrencilerinin psikomotor becerilerini geliştirmek, bu becerilerin gelişimine destek olmak ve okuma alışkanlığı kazandırmak hedefleniyor. Proje kapsamında Şahinbey Belediyesi tarafından 2 milyon değerinde kitap seti dağıtılacak.

Kaynak: Bültenler