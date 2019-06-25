Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürü Mirza Cazım, "Okul öncesi eğitimde yüzde 90'lara varan bir devamlılık var. Bu da bizim için büyük bir başarı." dedi.

Cazım, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bu eğitim-öğretim yılının 45 bin 980 öğrencinin karne almasıyla sona erdiğini ifade eden Cazım, öğrencilerin eksikleri varsa, bunları gözden geçirerek güzel bir tatil geçirmelerini diledi.

Cizre'de başarılı bir yılı geride bıraktıklarına işaret eden Cazım, huzur ve güven ortamının bu başarıya büyük katkı sağladığını aktardı.

Cazım, eğitim öğretim yılında çok sayıda aktivite düzenlendiğini aktararak, öğretmenlerin motivasyonunu arttırmak adına da eğitim seminerleri düzenlediklerini belirtti.

Velileri eğitimde aktif kılmak için "Ailem Eğitimde Projesi"ni hayata geçirdiklerini dile getiren Cazım, ilçe genelinde Kaymakam Faik Arıcan'ın desteğiyle deneme sınavları gerçekleştirdiklerini anlattı.

İlçede açılan bilim merkezinde robotik kodlamanın temellerini attıklarını aktaran Cazım, "Millet kıraathanesinde gençlerimiz kitap okuyup, derslerini çalışıyorlar. Öğretmenlerimiz eğitim öğretim yılı boyunca çok güzel çalışmalara imza atıp, çok büyük başarılar elde ettiler. Bu anlamda da bütün öğretmenlere teşekkür eder, başarılarının artarak devam etmesini dilerim." diye konuştu.

Cazım, 2019-2020 eğitim öğretim yılında daha güzel işler başaracaklarına inandıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Cizre okul öncesi eğitimin zorunlu olması noktasında pilot seçildi. Öğretmenlerimiz çok güzel bir alan taraması yaptı ve katılım son derece yüksekti. Önümüzdeki yıl bu katılım daha da artacak. Okul öncesi eğitimde yüzde 90'lara varan bir devamlılık var. Bu da bizim için büyük bir başarı. Özellikle bölgemizde okul öncesi eğitim diğer bölgelere göre daha da büyük bir önem arz ediyor. Çünkü ana dillerinin Kürtçe olması ve evde sürekli Kürtçe konuşmaları nedeniyle okula daha hazır hale gelmeleri adına okul öncesi eğitim Cizre'de ayrıca bir önem kazanıyor. Okul öncesi eğitimde çocuklarımıza çok güzel beceriler kazandırılıyor. Bu anlamda da okul öncesi eğitimde çok verimli bir dönem geçirdiğimiz kanaatindeyim."

Kaynak: AA