Okul öncesi eğitim sektöründe hizmet veren dernekler "federasyon" çatısı altında birleşti
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Okul öncesi eğitim sektöründe hizmet veren dernekler "federasyon" çatısı altında birleşti

Okul öncesi eğitim sektöründe hizmet veren dernekler 'federasyon' çatısı altında birleşti
Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü - Haberler | Güncel

Okul öncesi eğitim sektörüne katkı sağlamak amacıyla Türkiye'nin 10 ilinde faaliyet gösteren derneklerin yer aldığı, Tüm Özel Okul Öncesi Eğitim Kurumları ve Çocuk Kulüpleri Dernekleri Federasyonu (TOKOFED) kuruldu.

Okul öncesi eğitim sektörüne katkı sağlamak amacıyla Türkiye'nin 10 ilinde faaliyet gösteren derneklerin yer aldığı, Tüm Özel Okul Öncesi Eğitim Kurumları ve Çocuk Kulüpleri Dernekleri Federasyonu (TOKOFED) kuruldu.

Federasyondan yapılan yazılı açıklamaya göre, okul öncesi eğitim sektörüne hizmet etmek için 10 ilde faaliyet gösteren dernekler, çalışmalarını ülke geneline yaymak için tek çatı altında birleşme kararı aldı.

Bu kapsamda Antalya, Aydın, Kocaeli, İstanbul, Balıkesir, Hatay, Adana, Ankara, Bursa ve Konya'da faaliyet gösteren derneklerin başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, Ankara'da toplanarak federasyon tüzüğünü oluşturdu.

TOKOFED'in okul öncesi eğitim sektöründe kurulan ilk federasyon olduğuna işaret edilen açıklamada, yeni oluşumun, okul öncesi eğitim sektöründe faaliyet gösteren kurumların yaygınlaştırılması, kurumların eğitim kalitesinin yükseltilmesi ve sektörel sıkıntıların çözümünde ortak hareket edilmesi amacıyla çalışmalar yürüteceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

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