Okul öncesi eğitim gören çocuklar duyu organlarını eğlenerek öğrendi

ANKARA (İHA) - Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan Abidinpaşa Aile Merkezi'nde okul öncesi eğitim gören çocuklar duyu organlarının işlevselliğini, eğlenerek öğrendiler.

Ankara'da Mamak Belediyesi bünyesinde hizmet veren Abidinpaşa Aile Merkezi'nde okul öncesi eğitim gören 3 ila 5 yaş arası çocuklar için 'Duyu Organlarını Öğrenme ve Tanıma' etkinliği gerçekleşti. Duyu organlarımızın işlevselliği hakkındaki bilgiler çocuklara, gerek resmedilerek gerekse müzik eşliğinde uygulamalı şekilde aktarıldı. Etkinlikte çocuklar, duyu organlarının önemini eğlenceli bir ortamda öğrenme fırsatı yakaladı.

"Her adımı gelecek nesiller için atıyoruz"

Okul öncesi eğitimin önemine dikkat çeken Mamak Belediye Başkanı Köse, "Çocuklarımız eğlenerek öğrensin, bilgilensin, geleceğe daha emin adımlarla yürüsün düşüncesi ile eğitmenlerimiz, her gün yeni bir etkinlik düzenliyor. Yavrularımız için attığımız her adım, Türkiye'nin geleceğine yön veren parlak nesiller yetişmesine destek olacak en sağlam adımlardır" diye konuştu. - ANKARA

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