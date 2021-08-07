Okul öncesi çocuklara başarı belgesi
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Okul öncesi çocuklara başarı belgesi

Okul öncesi çocuklara başarı belgesi
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Anne Şehir Projesi kapsamında gerçekleştirilen çevrimiçi eğitimlere katılan 120 okul öncesi çocuğa başarı belgesi verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Anne Şehir Projesi kapsamında gerçekleştirilen çevrimiçi eğitimlere katılan 120 okul öncesi çocuğa başarı belgesi verdi. Çocukların okul öncesi eğitimlerine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen eğitimler, uzman eğitmenler tarafından verildi.

BAŞARI BELGESİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı Anne Şehir Projesi kapsamında 4-6 yaş grubundaki öğrencilere haftanın üç günü 40'ar dakikalık dersler verildi. Çevrimiçi gerçekleştirilen eğitime tüm ilçelerden 120 öğrenci katıldı. 7 aylık eğitimin sonunda çocuklar "Başarı Belgesi" ile ödüllendirildi. Belirli bir müfredat çerçevesinde gerçekleştirilen eğitimlerde; el sanatı etkinlikleri, müzik eşliğinde drama oyunları, bilim deneyleri, parmakla oynanan kukla gösterileri ve oyunları, Türkçe dil etkinliği kapsamında sinema saati, zeka ve akıl oyunları yer aldı.

EĞLENCELİ VAKİT

Ayrıca yarıyıl tatilinde de çevrimiçi olarak devam eden eğitimlerde; mutfak atölyesinde kurabiye yapımı, doğa atölyesinde çevrelerinde gördükleri bitki örtüsünün veya nesnelerin fotoğraflarını çekip çocuklar ile sohbetler yapıldı. Bunların yanında; çevrimiçi oyuncak müze gezisi, kil atölyesinde kil ile kolye, bilezik tabak yapımı, bilgi yarışması ve masal anlatımı gibi etkinliklerle dolu ve eğlenceli bir süreç geçirildi.

ÇOCUKLARIN SOSYALLEŞMESİNE KATKI

Çevrimiçi gerçekleştirilen eğitimdeki amaç salgın döneminde okula devam edemeyen çocukların sosyalleşmesine katkı sağlayarak, ailelerin çocuklarla kaliteli vakit geçirmesine yardımcı olmak, ekran karşısında geçirilen süreyi verimli hale getirmek, çocukların bilişsel, işitsel, görsel ve sosyal zekasının gelişimine katkı sağlamak. Bunların yanında da çocukların okulla olan bağlarını güçlü tutarak, öğrenme isteklerini canlı tutmak, çocukların el göz koordinasyonunu, ince motor gelişimini ve günlük yaşam becerilerini desteklemek amaçlandı. Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü yetkilileri gelişimin en kritik döneminin okul öncesi olduğunu, bu dönemde çocuğun sağlıklı kişiliğe sahip olabilmesi için çevresiyle olumlu iletişim kurması, sosyal ve duygusal gelişimine dikkat edilerek gerekli ortamın sağlanmasının elzem olduğunu aktardı.

Kaynak: Habermetre

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