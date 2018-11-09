Okul Okul Gezip Sporun Faydalarını Anlatıyorlar

Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı antrenörler, okul okul gezerek öğrencilere sporun faydalarını anlatıyor.

Çocuk ve gençleri sporla buluşturmak için yoğun çaba gösteren antrenörler, ilk ve ortaokulları geziyor, öğrenci, öğretmen, yönetici ve velilerle görüşerek öğrencileri, 24 ayrı branşta açılan "İl Spor Merkezleri Kış Okulları"na çağırıyor.

İl Gençlik ve Spor Müdürü Birdal Öztürk, yaptığı açıklamada, "İl Spor Merkezleri Kış Okulları"nda atıcılık, atletizm, basketbol, badminton, bisiklet, bocce, boks, jimnastik, curling, güreş, hentbol, voleybol, tekvando, judo, karate, halter, hokey, satranç, futbol, masa tenisi, okçuluk, halk oyunları ve yüzme branşlarında eğitimlerin verildiğini söyledi.

Antrenörlerin çabası ile öğrenciler arasında spor yapanların periyodik olarak arttığına dikkat çeken Öztürk, "Tek hedefimiz bütün çocukları sporla buluşturmak, bu kültürle sağlıklı bir nesil yetişmesine katkı sağlamaktır." dedi.

Öztürk, antrenörlerin 24 branşta açılan kış okullarında antrenmanlarını sürdürdüklerine de işaret ederek, "Antrenörlerimiz öte yandan il ve ilçelerdeki okulları geziyor, sporun fiziksel ve ruhsal faydalarını anlatarak çocukları spora çağırıyor." ifadesini kullandı.