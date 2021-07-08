2021 - 2022 Eylül okul ne zaman açılıyor? 2021 - 2022 okullar ne zaman açılacak?

Koronavirüs pandemisi nedeniyle uzaktan eğitime devam eden okullar ne zaman açılıyor? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Habertürk ekranında Kübra Par tarafından sunulan Açık ve Net programında okulların ne zaman açılacağı ile ilgili önemli bilgiler verdi. Buna göre Okullar ne zaman açılacak? 2021-2022 eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor? Yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor?

Okul ne zaman açılıyor? 2021 - 2022 okullar ne zaman açılacak? sorularının yanıtları merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor? 2021-2022 eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman açılacak? 2021-2022 eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor? İşte detaylar haberimizde…

SON DAKİKA: 2021-2022 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Habertürk ekranlarında Kübra Par tarafından sunulan Açık ve Net programına konuk oldu. Bakan Selçuk, canlı yayında yaptığı açıklamalarda, soru gelmesi üzerine okulların açılış tarihine de değindi.

Selçuk, Kübra Par tarafından sorulan, "Önümüzdeki yıl uzaktan eğitim devam edecek mi? Bütün olasılıkların göz önünde bulunduruluyor? Çocuklar yine evlerde mi olacak, yoksa tamam bitti bu iş yüz yüze eğitime başlıyoruz uzaktan eğitim tarihe karışıyor diyebilir misiniz?" şeklindeki soruya açıklık getirdi.

"Dünyadaki ve Türkiye'deki gidişata bakmamız gerekiyor, yani iki eksende değerlendirmemiz lazım. Kontrol artmaya başlandı. Türkiye'de de kontrol edilebilir bir düzeyde bir tablo söz konusu. Biz şu anda, tereddütsüz Eylül'de okula başlamak gibi bir çalışma içindeyiz Bakanlık olarak. 31 Ağustos'ta öğretmenlerimiz gelecek, 6 Eylül'de de öğrencilerimizin gelmesini bekliyoruz."

OKUL NE ZAMAN AÇILIYOR?

Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren konuyla ilgili resmi açıklama Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geldi. 2021-2022 döneminde ilk eğitim-öğretim dönemi 13 Eylül 2021 tarihinde başlayacak. İkinci dönemin başlangıç tarihi ise 7 Şubat 2022 olacak. 17 Haziran 2022 tarihinde ise 2021-2022 eğitim dönemi sona erecek.