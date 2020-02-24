Okul müdürünün odasında öğrenciyi dövdü

24.02.2020 12:46 | Son Güncelleme: 24.02.2020 12:56

Arnavutköy'de bir lisede kızı ile tartışan erkek öğrenciyi müdürün odasında döven baba, güvenlik kameralarına yansıdı.



Edinilen bilgilere göre olay Arnavutköy'deki bir lisede yaşandı. İddiaları göre lise son sınıfa giden bir kız ile erkek öğrenci arasında sözlü tartışma yaşandı. Kız öğrenci eve gidince olayı babasına anlattı. Okula gelen öfkeli baba, kızına küfredildiği iddiasıyla müdürle görüşmek istedi. Veli ile görüşen müdür, küfür ettiği iddia edilen erkek öğrenciyi de odaya çağırdı. Bu sırada sinirlerine hakim olamayan baba, bir anda erkek öğrenciye saldırdı. Öğrenciyi yumruklayan babayı okul müdürü güçlükle sakinleştirdi. Tüm yaşananlar okuldaki güvenlik kameralarına yansıdı.



Saldırı sonucu burnundan yaralanan öğrencinin annesi Selda Turan okula gelerek kamera görüntülerini izleyince adeta şok yaşadı. Avukatı aracılığıyla güvenlik kamera görüntülerini alan anne, oğluna saldıran veliden şikayetçi oldu.



Oğlunun olay günü ağlayarak kendisini aradığını anlatan Selda Turan, "Müdür beyin odasında hayrettin bey vardı. Polisler de oradaydı. Çocuğuma saldıran Hayrettin bey de oradaydı. 'Çocuğunuzun üzerine yürüdüm vurmadım ama' dedi özür diledi. Ben de görüntülerini izlemek istedim. Görüntüyü izlemeseydim daha iyiydi. Ölseydim de görmeseydim derler ya öyle bir şey hissettim. Başımdan aşağı kaynar sular döküldü. O kadar kötü ve iğrenç bir şey ki. Ruhum acıdı. Sonra tekrar müdür beyin odasına gittim Hayrettin beye nasıl vurmadığını söylüyorsunuz dedim. Ben biraz sinirliyim kendimi tutamadım demeye başladı. Ondan sonra şikayetçi olduğumu söyledim" ifadelerini kullandı.



Olaydan dolayı oğlunun psikolojisinin bozulduğunu söyleyen anne Turan, hakkını aramaya devam edeceğini vurguladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA