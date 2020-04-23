Okul müdüründen, 23 Nisan doğumlu öğrencilerine doğum günü sürprizi Sincan İlkokulu Müdürü Emin Köfün, doğum günü 23 Nisan'a denk gelen öğrencilerinin evlerine giderek hem bayramlarını hem de doğum günlerini kutladı.

Sincan İlkokulu Müdürü Emin Köfün, doğum günü 23 Nisan'a denk gelen öğrencilerinin evlerine giderek hem bayramlarını hem de doğum günlerini kutladı.

Köfün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle dışarı çıkamayan öğrencilerinin bayram kutlamalarından mahrum kalmamaları için 23 Nisan doğumlu öğrencilerinin evlerinin kapısını elinde pastayla çaldı. Köfün, ayrıca öğrencilerine Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük'ün 23 Nisan hediyesini de takdim etti.

Kapıyı açan öğrenciler, sürpriz karşısında mutlu olan ve şaşkınlığını gizleyemezken, öğretmenlerine teşekkür etti.

Kaynak: AA