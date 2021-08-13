OKUL MÜDÜRÜ, YANGINA MÜDAHALE EKİPLERİNE ARAÇ GEREÇ DESTEĞİ İÇİN SEFERBER OLDU
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OKUL MÜDÜRÜ, YANGINA MÜDAHALE EKİPLERİNE ARAÇ GEREÇ DESTEĞİ İÇİN SEFERBER OLDU

OKUL MÜDÜRÜ, YANGINA MÜDAHALE EKİPLERİNE ARAÇ GEREÇ DESTEĞİ İÇİN SEFERBER OLDU
Habermetre - Haberler | Toplum

Afet bölgelerinde yaraların sarılması için gösterilen çabalarda öğretmenler, ilk günden bu yana ön saflarda yer alıyor.

Afet bölgelerinde yaraların sarılması için gösterilen çabalarda öğretmenler, ilk günden bu yana ön saflarda yer alıyor. Türkiye'nin her yerinden, her kesimden pek çok kişinin gücünün yettiğince destek olduğu çalışmalara Yeşilyurt İlkokulu Müdürü Reis Songur da yangına müdahale eden ekiplerin kullandığı araç gerecin bakım ve onarımını yaparak katılıyor. Yangınla mücadeleye destek için AFAD gönüllüsü olan Songur, kendi makineleri ile kurduğu atölyede 10 gündür aralıksız çalışıyor. Songur, çeşitli sivil toplum kuruluşlarından ve hayırseverlerden merkeze ulaşan tırmık, kazma ve kürek gibi aletlerin montaj, bakım ve onarımını yapıyor. AFAD yardım toplama ve destek merkezi ve belediye yardım toplama alanında çalışan Müdür Songur, bugüne kadar yangın ekiplerinin kullandığı 750 kürek, 680 tırmık, 270 kazmanın montaj, bakım ve onarımını yaptı. Böyle bir dönemde herkesin yapabileceği işler olduğunu belirten Songur, "Yangın bölgesine malzeme götürürken bazı gereçlerin sağlamlaştırılması gerektiğini fark ettim. Köy çocuğuyum. Elimden birçok iş geliyor. Montaj ve tamir için malzemelerim de vardı. Hemen makinelerimi getirip atölyemi oluşturdum. Yanan gereçlerin saplarını değiştirip tekrar kullanıma hazır hale getirdim. Şimdi de AFAD yardım toplama ve destek merkezinde veri girişi yapıyorum. Gelen yardımları indirip yüklerken forklift kullanıyorum. Ne konuda destek verebilirsem ekiplerin yanında olmaya devam edeceğim. " dedi.

Kaynak: Habermetre

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OKUL MÜDÜRÜ, YANGINA MÜDAHALE EKİPLERİNE ARAÇ GEREÇ DESTEĞİ İÇİN SEFERBER OLDU - Haberler
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