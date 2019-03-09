Okul Müdürü ve Yardımcısının Yumruklu Kavgası Kamerada

ANTALYA'da aynı okulun müdürü ve müdür yardımcısı, gece okulun WhatsApp grubunda tartıştıktan sonra çorbacının önünde buluşarak kavga etti. Olayla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü idari soruşturma başlattı, iki eğitimci, farklı okullarda görevlendirildi. Kavga, güvenlik kamerasına yansıdı.

Konyaaltı ilçesinde, Gazi Mustafa Kemal İlkokulu Müdürü E.K. ile yardımcısı Y.Ç. arasında uzun süredir devam eden anlaşmazlık, okulun diğer yöneticileri ve öğretmenlerinin yer aldığı WhatsApp grubunda da devam etti. Gece grupta tartışmaya devam eden E.K. ile Y.Ç., iddiaya göre, 'Polise haber vermemek koşulu' ile çorbacının önünde buluştu. Okul müdürü ve yardımcısı, burada tartışmanın ardından yumruklaşarak kavga etti.

KAVGA GÜVENLİK KAMERASINDA

İki eğitimcinin yumruklu kavgasını çevredekiler ve WhatsApp grubundaki yazışmayı okuyarak gelen diğer öğretmenler sonlandırmaya çalıştı. Kavga anı ise çorbacının güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Y.Ç. lokantanın önünde beklerken, kısa süre sonra okul müdürü E.K.'nin geldiği görülüyor. Kayıtlarda, Y.Ç. ve E.K.'nin birbirine vurması, diğer öğretmenlerin ise kavgayı ayırmaya çalışması yer alıyor. Kamera açısından çıktıktan bir süre sonra yeniden açıya giren E.K. ve Y.Ç.'nin kavgasını bu kez lokanta çalışanlarının sona erdirmeye çalıştığı görülüyor.

AYRI OKULLARA GÖREVLENDİRİLDİLER

Birbirleri hakkında şikayetçi olan E.K. ve Y.Ç., kavganın ardından geceyi polis merkezinde geçirdi. Savcılık soruşturmasının devam ettiği olay nedeniyle Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü de idari yönden soruşturma başlattı. İki eğitimci, soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi için farklı okullarda görevlendirildi.

- Antalya

Kaynak: DHA