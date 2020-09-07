Okul müdürü ve yardımcıları öğrenciler için kolları sıvadı Sivas'ın Hafik ilçesindeki bir okulun yöneticileri, yüz yüze eğitime hazırlanan öğrencilerin daha hijyenik ve güzel şartlarda eğitim alması için başlatılan boya ve tadilat işlerinde görev alıyor.

Sivas'ın Hafik ilçesindeki bir okulun yöneticileri, yüz yüze eğitime hazırlanan öğrencilerin daha hijyenik ve güzel şartlarda eğitim alması için başlatılan boya ve tadilat işlerinde görev alıyor.

Hafik Şehit Adem Çelik Anadolu Lisesi Müdürü Cemalettin Karatepe, müdür yardımcıları Emre Karahan ve Ekrem Canatan, 21 Eylül'de yüz yüze eğitime hazırlanan okullarının gerekli bakımını ve tadilatını yapmak için kolları sıvadı.

Okul ve pansiyonda yürütülen çalışmalarda işçilerle mesai harcayan idareciler, boya ve çeşitli tadilatlar yaparak eksiklikleri gideriyor.

Ellerinde fırça, mala ve boya rulosuyla alçı, boya ve tadilat işlerini sürdüren okul yöneticileri, tatil yapmak yerine öğrencileri için fedakarca çalışıyor.

Lisenin müdürü Cemalettin Karatepe, AA muhabirine, pansiyon ve okulda ufak tefek tadilat işleri yaptıklarını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle eğitim öğretime uzaktan devam edildiğini belirten Karatepe, öğrencilerin hem okulu hem pansiyonu özlediğini düşündüğünü ifade etti.

Karatepe, yüz yüze eğitim başlayana kadar okuldaki çalışmayı tamamlamayı planladıklarını anlatarak, "Öğrencilerimizi daha hijyenik, daha güzel bir ortamda karşılama adına müdür yardımcılarımız ve işçilerimizle okulumuzda, pansiyonumuzda tadilat işleri yapıyoruz." dedi.

"Öğrencilerimizi çok özledik"

Müdür Başyardımcısı Emre Karahan da devlete ve öğrencilere faydalı olmak adına okulu güzelleştirmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Okulun boyama işleminde çalıştığını anlatan Karahan, "Eğitim öğretimi, bilhassa öğrencilerimizi çok özledik. Öğrencilerimizle 21 Eylül'de yüz yüze eğitime geçmeyi heyecanla bekliyoruz." diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Vahit Yıldız de okulda çalışan eğitimcilere teşekkür etti.

Okul idarecilerinin özverili çalışmaları, emekleri ve gayretleriyle okulun alçı ve boya işlemlerinin yapıldığını belirten Yıldız, "Çalışmayı gördüm ve çok memnun oldum. Allah, razı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA