Okul Müdürü, 850 Adet Uyuşturucunun Bulunduğu Arabada Yakalanarak Gözaltına Alındı
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki bir ortaokulun müdürü; 850 adet uyuşturucu hap, 300 lira sahte para, 20 gram kenevir tohumu ve ruhsatsız tabancanın bulunduğu arabada yakalandı.
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde okul müdürünün de içinde bulunduğu otomobilde uyuşturucu hap ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Dün akşam saatlerinde, Saltukova çevre yolunda jandarmayı görünce kaçan sürücünün kullandığı otomobil, kısa süre sonra durduruldu.
580 ADET HAP ÇIKTI
Otomobilde yapılan aramada 850 adet uyuşturucu hap, 300 lira sahte para, 20 gram kenevir tohumu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Otomobilde bulunan Volkan U. ve Akçahatipler Ortaokulu Müdürü Tuncay Ö. gözaltına alındı.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
2 şüpheli, ifadeleri alınak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
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inanamiyooom...bari birazcığını satsaydı sayın hocaaaam...Cevap Yaz 1 6 Yayından Kaldır
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birisi arabasına koyamaz mı?Cevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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Bizde çocuğumuzun gittiği okul önüne polis istitoruz ...düşman içerideymiş...yazık sana be müdür.Cevap Yaz 16 Yayından Kaldır
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uyuşturucu yolu karadenizden geçiyor.kanca bıyıklı sözde türk ve ülkücüler uyuşturucu ticareti yapmaktadırlar,son model arabalar,villalar alıyorlar ve dede toprakları gürcistanın batum kentinde harcıyorlar.Cevap Yaz 2 34 Yayından KaldırEMEKSİZ EMEKCİ: Az iç az..içince sapıtıyon...50 1 Yayından Kaldır