Okul müdürü park yüzünden tartıştığı kişi tarafından darbedildi - Haberler
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Okul müdürü park yüzünden tartıştığı kişi tarafından darbedildi

AA / Serhat Zafer - Haberler | Güncel
Okul müdürü park yüzünden tartıştığı kişi tarafından darbedildi

Sivas'ta bir okulun müdürü, okul bahçesine araç park edilmesi meselesi yüzünden çıkan kavgada darbedildi.

SİVAS (AA) - Sivas'ta bir okulun müdürü, okul bahçesine araç park edilmesi meselesi yüzünden çıkan kavgada darbedildi.

E.G, İnönü Mahallesi'nde bulunan Şehit Adnan Saka Ortaokulu'nda görev yapan eşini kurs için bıraktıktan sonra aracını okulun bahçesine park etmek istedi.

Bu sırada Okul Müdürü F.Y, araç parkı yüzünden E.G. ile tartışmaya başladı.

E.G'nin kafa ile vurması sonucu F.Y. burnundan yaralandı.

F.Y, Sivas Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezi amirliğine götürüldü.

Şüpheli E.G. de gözaltına alındı.

Okul müdürü park yüzünden tartıştığı kişi tarafından darbedildi

Okul müdürü park yüzünden tartıştığı kişi tarafından darbedildi

AA / Serhat Zafer - Son Dakika Haberleri
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