Okul Müdürü Öğrencisini "Karımın Modası Geçti, Sen Sarışınsın" Deyip Taciz Etti
İstanbul Fatih'te bir devlet lisesinde kız öğrencisini, "Karımın modası geçti, sen sarışınsın." diyerek taciz eden okul müdürü hakkında dava açıldı.
İstanbul Fatih'te bulunan bir devlet lisesinde okul müdürünün cinsel taciz skandalı yaşandı. Okulda öğrenim gören 7 kız öğrencinin rehber öğretmenleriyle paylaştıkları şikâyet üzerine ortaya çıkan olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında iddianame düzenlendi.
"RUSLARA BENZİYORSUN"
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca düzenlenen iddianamede mağdur öğrencilerin ifadelerine yer verildi. Mağdure öğrencilerden K.M., staj dosyası için müdürün odasına gittiğinde, "Sen kilo mu aldı, nerelisin, Ruslara benziyorsun" gibi sözler söylediğini belirtti. Diğer öğrenci E.O. ise okul müdürünün kendisini odasına çağırıp 'Seni ajansa yazdıralım, fiziğin çok uygun' diyerek burnunu ellediğini, bir defasında gece 3'te telefon açıp evin yakınında olduğunu söyleyip, içki içmeye çağırdığını ifade etti. Mağdure ayrıca şüphelinin WhatsApp'tan 'Seninle Eminönü'ne gezmeye gidelim, karımın modası geçti, sen sarışınsın' diyerek sürekli burnunu ellediğini ileri sürdü. Şüpheli okul müdürü Hüseyin B. ile ilgili okulun öğretmenleri de ifade verdi.
"3 ÇOCUK BABASIYIM" DEYİP İDDİALARI REDDETTİ
Okul öğretmenleri şüphelinin okuldaki kız öğrencilere tacizde bulunduğunu duyduklarını, şüphelinin tavır ve davranışlarında fazla lakaytlık gördüklerini, bu konuda çocukları uyardıklarını belirtti. Şüpheli okul müdürü ise 3 çocuk babası olduğunu belirtip iddiaları reddetti. İddianamede, şüphelinin 7 öğrenciye karşı cinsel taciz, 2 öğrenciye karşı da cinsel saldırı suçunu işlediği kaydedildi. Müdür hakkında 'birden fazla çocuğa karşı cinsel istismar' ve 'birden fazla çocuğa karşı cinsel taciz' suçları kapsamında ceza istendi. Dava İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
(Kaynak: Sabah)
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Fenerbahçe taraftarları olarak bu tip alçak öğretmenlere haddini bildirmek boynumuzun borçludur. Tiyatrocu şenolda öğretmendi ya sözde. 12 numara. orgCevap Yaz Yayından Kaldır
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arkadaşlar ıdamda cıksa bu tür olaylar bitmez allah insanları intihar eder insan hem iyilik hem kötülük yapma iradesi vardırCevap Yaz Yayından Kaldır
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2018 YAPIMI BİR FİLM VAR FİİMDE BİR ERKEK ÖĞRENCİ MÜDÜRE TUZAK KURUYOR HATTA AİLESİ İLE TEHDİT EDİYOR DELİL OLMADIĞINDAN HER SEFERİNDE YIRTIYOR, BENİM OĞLUMDA LİSE SONDA OKULA GİTTİĞİMDE İNANIN BİZİM ZAMSNIMIZDA ÖĞRETMENE YANINDAN GEÇERKEN KÜFÜR ETCEN HA O ÖĞRETMEM Bİ KODUMMU OTURTURDU BİZİ ŞİMDİ NE SAYGI VAR NEDE SEVGİ ATATÜRK ÜN TÜRK GENÇLERİ DİYE BAHSETTİĞİ GENÇLİL BU GENÇLİK DEĞİLCevap Yaz Yayından Kaldır
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çoğu taciz haberi özellikle liselerde yalan ve de intikam almak için. kızların ağızlarına sakız olmuş "hapse attıracam görecek benimle uğraşmanın ne olduğunu" cümlesi. öğrencilere hem sigara hem de diğer ahlaki kusurlarından dolayı küfürlü konuşma ve diğer hareketleri nedeniyle uyarı yapan veya bağırıp çağıran öğretmen UĞRAŞMIŞ olmuyor arkadaşlar. tam tersine olumlu yönde uyarı veriyor nasihat ediyor. bu konuda öğrencinin anası ve babası da çocuğuna destek çıkınca(mağarada büyümüşler)bu olurCevap Yaz 9 Yayından Kaldır
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bu tur adamlari derhal asacaksin yargilamiyacaksin yargilarsan 80 milyona hakeret etmis olursunCevap Yaz 10 2 Yayından Kaldır