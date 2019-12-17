Okul müdürü Nevzat Saçı'yı son yolculuğuna öğrencileri gözyaşlarıyla uğurlandı

17.12.2019 15:55 | Son Güncelleme: 17.12.2019 16:01

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 33 yıl süresince öğretmenlik ve çeşitli okullarda müdürlük görevlerinde bulunan Nevzat Saçı, yakalandığı amansız hastalık nedeniyle tedavi gördüğü Muğla Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 62 yaşında hayatını kaybetti.



Ayvalık'ta başta öğrencileri olmak üzere eğitim camiasının çok sevdiği, evli ve 2 yetişkin çocuk sahibi olan Ayvalık Atatürk Anadolu Lisesi Müdürü Nevzat Saçı'nın mücadele ettiği karaciğer kanserine yenik düşmesi ilçede büyük bir üzüntü ile karşılandı.



Saçı'nın Ayvalık'a getirilen cenazesi, 150 Evler Mahallesi'nde bulunan Şehitler Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Edremit'te Yeni kabristan'da toprağa verildi.



İlçenin değerli ve emektar eğitimcilerinden Nevzat Saçı'nın cenaze töreninde; Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, daire amirleri, Ayvalık Belediye Meclis Üyeleri, okul müdürleri, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, öğretmenler, öğrencileri ve kalabalık bir vatandaş topluluğu hazır bulundu.



Cenaze töreninde Merhum Nevzat Saçı'nın eşi Ayla Saçı ile yetişkin kızları Hayat ve Hasret'in yanı sıra okulunun öğrencilerinin gözyaşları adeta sel olup akması yürekleri dağladı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA