Okul müdürü kanadı kırılan kumruyu tedavi ettirip sahiplendi

07.01.2020 18:30 | Son Güncelleme: 07.01.2020 18:35

Mardin'in Derik ilçesinde Tepebağ İlk ve Ortaokulu Müdürü Ayetullah Temel, kanadı kırılan kumruyu veterinere götürüp tedavi ettirdikten sonra sahiplenerek okulda beslemeye başladı.



Derik Tepebağ İlk ve Ortaokulu'nda güvenlik görevlisi olarak çalışan Erdi Çağırdan ve Hasan Alas sabah saatlerinde kanatları kırık ve soğuktan donmak üzere olan kumruyu okul bahçede görüp okula aldı. Durumun okul müdürü Temel'e bildirilmesi üzerine hayvan, sıcak ortama yerleştirildi. Halhal ismi verilen kumruyu sahiplenen Temel, hayvanı veterinere götürüp tedavi ettirdi. Tedavisinin ardından kumru tekrar okula getirildi.



Konu ile ilgili konuşan Temel, "Sabah saatlerinde okula geldik. Okulda görev yapan güvenlik görevlileri tarafından okul bahçesinde kanadı kırık ve donmak üzere olan bir kumru bulundu. Kumruyu alıp yanıma getirdiler. Bende alıp önce veterinere götürdüm. Tedavisini yaptıktan sonra okula geri getirdim. Yem ve su verdik. Hepimizin kara ile meşhur Derik zeytini Halhal ismini verdik. Tedavisi bittikten sonra havaların ısınmasıyla öğrencilere verip doğal ortamına salacağız" dedi. - MARDİN

Kaynak: İHA