Okul Müdürü Barış İçin Şiir Okuyup Denize Atladı

Hatay'ın ın İskenderun ilçesinde, Karaağaç Nuran Yılmaz Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Feremez Balaman, dünyaya barış ve kardeşliğin egemen olmasını dileyerek şiir okuyup denize atladı.

Yazar ve şair yönüyle de bilinen Müdür Feremez Balaman, dünyaya barış ve kardeşliğin egemen olmasını istediğini söyledi. Şaşkın bakışlar arasında İskenderun Denizciler Sahili'nde Cahit Sıtkı Tarancı'nın 'Memleket İsterim' şiirini okuyan Balaman, daha sonra dileğinin gerçekleşmesi amacıyla denize atladı. Bu anlar çevrede bulunanlarca cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - İskenderunhatay