Okul Müdürü, 2 Öğretmen ve 16 Öğrenci, Lise Öğrencisi Kıza 6 Ay boyunca Tecavüz Etti

Okul Müdürü, 2 Öğretmen ve 16 Öğrenci, Lise Öğrencisi Kıza 6 Ay boyunca Tecavüz Etti

Hindistan'da, tecavüze uğradığını öğrendikleri lise öğrencisi kıza, olayı başkalarına söylemek ile tehdit eden okul müdürü, 2 öğretmen ve 16 öğrenci 6 ay boyunca tecavüz etti.

Hindistan'ın doğusunda bulunan Bihae şehrinde 15 yaşındaki bir kız öğrenci, okul müdürü, iki öğretmen ve okulunda bulunan on altı öğrencinin tecavüzüne uğradı. 6 ay boyunca rutin olarak tecavüze uğrayan genç kız, Temmuz başında polise başvurarak tecavüzcüleri ihbar etti.

TECAVÜZÜ ÖĞRENENLER TECAVÜZ ETTİ

Olay soruşturan polis amiri Anuj Kumar, kızın okul dışında tecavüze uğradığını, bunu öğrenen öğretmen ve öğrencilerin kızı tecavüze uğradığını başkalarına söylemek ile tehdit ederek altı ay boyunca kıza tecavüz ettiklerini söyledi.

7 KİŞİ YAKALANDI, DİĞERLER ARANIYOR

Kızın olayı polise bildirmesinden sonra polis, okul müdürü, iki öğretmen ve dört öğrenciyi gözaltına alırken diğer tecavüzcülerin yakalanması içinse çalışma devam ediyor.

İDDİALARI REDDETTİLER

Gözaltına alınan sanıklar, haklarındaki iddialara reddedip genç kıza tecavüz etmediklerini iddia etti. Polis kaynakları ülkede her gün yaklaşık yüz tecavüz vakasının meydana geldiğini söyledi.


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YORUMLAR (7)

  • SALAR İSEM KOBRAYİ MERKEP SANİRSİN ZEBRAYİ:
    varsa yoksa tecavuz haberine kitlenen bu sapiklar ayrinti detaya bakiyor normal yoldan mi farkli kanaldan mi gerceklesmis tecavuz acitmis mi acitmamis mi buna bakiyor medyanin yaptigi bu tecavuz haberleri insan beynine tecavuz etmektir bireyi mankurtlastiriyor bir sure sonra
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  • DARIL :
    Öküz olsa böyle olmaz. Allahından bul INSHALLAH. Kıza yine Bravo yine Cesaret edip şikayet etmiş yoksa Teçavüze devam oluçaktı.
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  • SALAR İSEM KOBRAYİ MERKEP SANİRSİN ZEBRAYİ:
    tecavuz haberine kitlenen sapik bir kitle var bir milyon ici bos imam hatipli uc bucuk milyon parazit suriyeli bes liraya cikan dolar issizlik umrunda bile degil
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