Okul Müdürü, 2 Öğretmen ve 16 Öğrenci, Lise Öğrencisi Kıza 6 Ay boyunca Tecavüz Etti

Hindistan'ın doğusunda bulunan Bihae şehrinde 15 yaşındaki bir kız öğrenci, okul müdürü, iki öğretmen ve okulunda bulunan on altı öğrencinin tecavüzüne uğradı. 6 ay boyunca rutin olarak tecavüze uğrayan genç kız, Temmuz başında polise başvurarak tecavüzcüleri ihbar etti.

TECAVÜZÜ ÖĞRENENLER TECAVÜZ ETTİ

Olay soruşturan polis amiri Anuj Kumar, kızın okul dışında tecavüze uğradığını, bunu öğrenen öğretmen ve öğrencilerin kızı tecavüze uğradığını başkalarına söylemek ile tehdit ederek altı ay boyunca kıza tecavüz ettiklerini söyledi.

7 KİŞİ YAKALANDI, DİĞERLER ARANIYOR

Kızın olayı polise bildirmesinden sonra polis, okul müdürü, iki öğretmen ve dört öğrenciyi gözaltına alırken diğer tecavüzcülerin yakalanması içinse çalışma devam ediyor.

İDDİALARI REDDETTİLER

Gözaltına alınan sanıklar, haklarındaki iddialara reddedip genç kıza tecavüz etmediklerini iddia etti. Polis kaynakları ülkede her gün yaklaşık yüz tecavüz vakasının meydana geldiğini söyledi.



