Okul Müdürleri Toplantısı Gerçekleştirildi Kaymakam Adem Çelik başkanlığında, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu, şube müdürleri ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okulların müdürlerinin katılımıyla, Eğirdir Nafiz Yürekli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Otelinde bugün okul müdürleri toplantısı düzenlendi. Kaymakam Çelik, yapılan toplantıda önce İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ve okul müdürlerinin devam eden eğitim öğretim yılı ile ilgili olarak sorun, istek ve önerilerini dinledi. Bilahare toplantıda konuşan Kaymakam Çelik, eğitim öğretim yılının sorunsuz ve başarılı bir şekilde geçmesi için okul müdürlerimizin özverili bir şekilde çalıştıklarını bildirdi. Yapılacak bu toplantıların yıl içerisinde de devamının geleceğini belirtti. Okul müdürlerimizden eğitim ve öğretim kalitemizin artırılmasına yönelik projelere ağırlık verilmesini, okul müdürlerimizin de yine ayrıca okullarımızda görev yapan öğretmenlerle bir araya gelerek zaman zaman toplantılar yapmalarını isteyen Kaymakam Adem Çelik toplantıya katılanlara teşekkür etti.

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