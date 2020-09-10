Okul müdürleri toplantısı E-toplantı olarak gerçekleştirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Okul müdürleri toplantısı E-toplantı olarak gerçekleştirildi

Adıyaman'ın Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul müdürleri toplantısı korona virüs tedbirleri kapsamında internet ortamında gerçekleşti.

Okul müdürleri toplantısı E-toplantı olarak gerçekleştirildi
10.09.2020 18:02 | Son Güncelleme: 10.09.2020 18:06

Adıyaman'ın Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul müdürleri toplantısı korona virüs tedbirleri kapsamında internet ortamında gerçekleşti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen, E-Toplantıda yeni eğitim öğretim yılı ile ilgili olarak okul müdürlerinin sorun, istek ve önerilerini dinledi.

Toplantıda pandemi sürecinde uygulanacak olan tedbirler görüşülerek yeni süreçte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan eğitim planlamaları hakkında bilgi verildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ömer Çelik Mesut Barzani Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli
Magazin Hadise Hande Erçel Ozan Çolakoğlu Nilperi Şahinkaya
Spor Jose Sosa Gökhan Töre Burak Yılmaz Josef De Souza Servet Yardımcı
Daha Fazla Merve Mercan Otilia Bruma Sezgin Erdoğan Buse İskenderoğlu
Şu an buradasınız: Okul müdürleri toplantısı E-toplantı olarak gerçekleştirildi - Adıyaman
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.9.2020 18:06:55. #1.14#
title