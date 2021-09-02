Okul müdür yardımcısı sokak hayvanları için plastik atık topluyor
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Okul müdür yardımcısı sokak hayvanları için plastik atık topluyor

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Şükrü Uluçay - Haberler | Yerel

Okul müdür yardımcısı sokak hayvanları için plastik atık topluyor Samsun Bafra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Emine Kadıoğlu Uluçay, sokak hayvanları için plastik atık topluyor.

Okul müdür yardımcısı sokak hayvanları için plastik atık topluyor

SAMSUN - Samsun Bafra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Emine Kadıoğlu Uluçay, sokak hayvanları için plastik atık topluyor.

Yaklaşık 3 önce okul bahçesi evresinde çevre kirliğini önlemek ve topladığı plastik atıklarını satarak sokak köpeklerine mama almaya karar veren Müdür Yardımcısı Emine Kadıoğlu Uluçay'ın "Olumsuz hali olumlu hale getir" sloganı ile sokak hayvanları için başlattığı kampanyaya, okul müdürü, idareci arkadaşları ve okul personeli destek verdi

Uluçay, "Yaz boyunca her gün okula geliyoruz. Okulun çevresinde dolaştığımız zaman plastik atıkların çok olduğunu gördük. Bu olumsuz davranışı olumlu hale çevirmek için fikir ürettik. Dedik ki bu plastikleri toplayıp satarak sokak hayvanları için mama almaya karar verdik. Böylece olumsuz bir davranışı olumlu hale getirmeye çalıştık. Yaklaşık 3 aydır bu işi yapıyorum daha sonra tabii bu okul müdürümüzün de desteği çok önemli. İdareci arkadaşlarımın, memur arkadaşlarımın katkıları da çok oldu. Evlerimizdeki plastikleri de getirdik, topladık. Neticede bunları satıp sokak hayvanları için mama almaya çalışıyoruz. Hem okulumuzun kendi köpeği var artı mamayı alıp sokaktaki hayvanlara dağıtımını yapıyoruz. veya okulumuzun bahçesine giren, bahçesinin dışında hayvanları bu mamaları veriyoruz" dedi.

Okul müdür yardımcısı sokak hayvanları için plastik atık topluyor
Okul müdür yardımcısı sokak hayvanları için plastik atık topluyor
Okul müdür yardımcısı sokak hayvanları için plastik atık topluyor
Okul müdür yardımcısı sokak hayvanları için plastik atık topluyor
Okul müdür yardımcısı sokak hayvanları için plastik atık topluyor
Okul müdür yardımcısı sokak hayvanları için plastik atık topluyor
Okul müdür yardımcısı sokak hayvanları için plastik atık topluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Şükrü Uluçay

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