Okul müdiresi, atandığı harabe köy okulunu çiçek gibi yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Okul müdiresi, atandığı harabe köy okulunu çiçek gibi yaptı

İhlas Haber Ajansı / Umutcan İşledici - Haberler | Güncel

Okul müdiresi, atandığı harabe köy okulunu çiçek gibi yaptı Okul müdiresi, muhtar ve meclis üyesi el ele vererek 75 yıllık okulu baştan sona yeniledi Okul Müdiresi Songül Parlak: "Artık öğrenciler koşarak okula geliyor" Adana'da okul müdiresi Songül Parlak, 1 buçuk sene önce atandığı...

Okul müdiresi, atandığı harabe köy okulunu çiçek gibi yaptı

Okul müdiresi, muhtar ve meclis üyesi el ele vererek 75 yıllık okulu baştan sona yeniledi

Okul Müdiresi Songül Parlak: "Artık öğrenciler koşarak okula geliyor"

ADANA - Adana'da okul müdiresi Songül Parlak, 1 buçuk sene önce atandığı harabe durumdaki 75 yıllık köy okulunu muhtar ve hayırseverlerin de desteğiyle modern bir eğitim binası haline getirdi. Müdire Parlak, içerisine oyun parkı, basketbol ve futbol sahası, internet altyapısı kurulan, klima ve elektronik tahtalar alınıp bütün derslikler baştan sona yenilenen okula artık öğrencilerin koşarak geldiğini söyledi.

Öğretmen Songül Parlak (37), 2019 yılının Ekim ayında merkez Yüreğir ilçesine bağlı Köklüce Anaokulu-İlkokulu ve Ortaokulu'na müdüre olarak atandı. Genç ve idealist müdüre, göreve başladığı okulun ortamının çok bakımsız ve berbat bir durumda olduğunu görünce öğrencilerinin daha iyi şartlarda eğitim öğretim görmesi için hemen harekete geçti.

Parlak önce Yüreğir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ve Köklüce Mahalle Muhtarı Aziz Sarı'ya durumu aktararak istedi. Mahalle Muhtarı Sarı da Yüreğir Kaymakamlığı, Yüreğir Belediyesi, Adana Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi mimar Sedat Gül ve hayırseverlere ulaşarak yardım istedi. Okul müdiresi, muhtar, belediye ve meclis üyesi el ele vererek yer yer ahır görüntüsü veren okulun önce kapı, pencere ve fayanslarını yeniledi ardından da boya ve çevre düzenlemesini yaptı. Parlak'ın bizzat nezaret ettiği yenileme çalışmaları sonrası adeta okul binası ve bahçesi, duvarı, çeşmesi, oyun alanları ile adeta sıfırdan yapılmış gibi oldu. Okulun içerisine oyun parkı, basketbol ve futbol sahası kuruldu, İl Milli Eğitim Müdürlüğü de dersliklere elektronik tahtalar gönderdi.

Okul modern hale geldikten sonra çevre mahallelerdeki vatandaşlarda çocuklarını Köklüce Anaokulu-İlkokulu ve Ortaokulu'na gönderdi.

"Okulumuzun durumu kötüydü"

Okulu yenilemek için başlattığı girişimin büyük destek gördüğünü İhlas Haber Ajansı'na anlatan Songül Parlak, "Buraya 1 buçuk sene önce atandım. 210 öğrencimiz var. Taşımalı eğitimde yaparak civar köylerden de öğrenciler allıyoruz. İlk geldiğimde okulumuzun durumu kötüydü. Daha sonra girişimlerde bulundum ve bu noktaya getirdik okulu. Çokta mutluyuz. Öğrenciler daha keyifli okula geliyorlar. Yaralanmalar oluyordu önceden ama artık öyle bir durum yok. Sınıflarda internetimiz var, projeksiyon cihazlarımız var. Daha kapsamlı eğitime adanmış bir halde devam ediyoruz" diye konuştu.

"Eğitim sadece duvarlardan ibaret değil"

Hayallerinin daha bitmediğini, eğitimi daha kaliteli hale getirmek için çalışmaların sürdüğünü belirten Parlak, "Okul güzelleştikçe sınıflarımızın mevcutları da artıyor. Geçen sene anaokulumuzda sayı azdı ama bu sene 2 öğretmen talebimiz oldu. Çocuklarımız da artık mutlular. Çimlerde oturan çocuklarımız var. Parkımız var. Kapalı oyun alanımız oldu. Sınıf içi donanımlarımızı tamamladık. Tüm sınıflarımız çok güzel. EBA'ya da girebiliyoruz. İnternete de bağlanıp güzelce derslerimizi işliyoruz. Benim ve öğrencilerimizin hayali gerçek oldu. Benim hayalim daha bitmedi, yapılacak çok iş var. Öğrencilerimin daha üst noktalara gelmesini istiyorum. Eğitim sadece duvarlardan ibaret değil. Bundan sonra işler yeni başlıyor. Eğitimimizde ileriye gideceğiz. İnşallah bir Fen-Anadolu lisesi hedefimiz var" ifadelerini kullandı.

"Öğrenciler koşarak geliyor"

Öğrencilerin okula artık koşarak geldiklerini kaydeden Songül Parlak, "Kötü bir durumdaydı bu okul. Ben çok severek işe başladım. Kurumlara başvurular yaptık ve sonunda bu hale getirdik. Önceki ve sonraki hali arasında gerçekten 40 fark gibi bir durumu var. Şuan çok mutluyuz. Öğrenciler koşarak geliyorlar. Velilerde dışarıdan içeriye teşekkür ederiz diyerek giriyor" dedi.

"Okulumuz çöküktü"

Köklüce Mahallesi Muhtarı Aziz Sarı ise okulu modern bir hale getirdiklerini söyleyerek, "Kırsal bir mahalle olduğumuz için okulumuz eski, yıpranmıştı. Müdürümüzle birlikte siyasi desteğinde katkısıyla okulumuzu ayağa kaldırdık. Okulumuz çöküktü ama modern duruma getirdik" şeklinde konuştu.

"Yapmamız gereken katkıyı koyduk"

Adana Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi mimar Sedat Gül de 75 yıllık bir okulu ayağa kaldırdıklarını belirterek, "Tarihi bir okulun restorasyonuna katkı sunduk. Yapmamız gereken katkıyı koyduk. Adana Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden gelen her şeyi yaptık. Burası bir eğitim kurumu, buranın ayağa kalkması için gerekli bütün katkıyı sağladık" ifadelerini kullandı.

Hülya Yeşil ve Yasin Arıca isimli öğrenciler de okulu çok beğendiklerini, keyifle derslere girdiklerini söyledi.

Okul müdiresi, atandığı harabe köy okulunu çiçek gibi yaptı
Okul müdiresi, atandığı harabe köy okulunu çiçek gibi yaptı
Okul müdiresi, atandığı harabe köy okulunu çiçek gibi yaptı
Okul müdiresi, atandığı harabe köy okulunu çiçek gibi yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umutcan İşledici

Sel sularıyla tarlalara sürüklenen balıkları topladılar (2)
Sel sularıyla tarlalara sürüklenen balıkları topladılar (2)
Evinde vahşice katledilen öğretim üyesi Aylin Sözer'in katil zanlısına ağırlaştırılmış müebbet talebi
Evinde vahşice katledilen öğretim üyesi Aylin Sözer'in katil zanlısına ağırlaştırılmış müebbet talebi
Adana'da halkı tedirgin eden 2 patlama sesi, İncirlik Üssü'nden havalanan jetlerden kaynaklanmış
Adana'da halkı tedirgin eden 2 patlama sesi, İncirlik Üssü'nden havalanan jetlerden kaynaklanmış
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Bülent Turan Muharrem İnce Mustafa Şentop
Magazin Tan Taşçı Selçuk Balcı Funda Eryiğit Fahriye Evcen
Spor Fatih Terim Aziz Yıldırım Roland Garros Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Okul müdiresi, atandığı harabe köy okulunu çiçek gibi yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.6.2021 01:21:12. #1.14#

title