OKUL MERKEZLİ GELİŞİM, KARDEŞ OKUL VE İMECE' PROJELERİNİN LANSMANI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İLKADIM, SAMSUN (Habermetre) - Valiliğimizin himayelerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından yürütülecek olan Okul Merkezli Gelişim, Kardeş Okul ve İmece' projelerinin lansmanı, Valimiz Sayın Doç. Dr. Zülkif Dağlı, İlkadım Kaymakamımız İbrahim Keklik, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, İl Milli Eğitim Müdürü, şube müdürleri, ilçe Milli Eğitim müdürleri ve okul müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Yaşadığımız yüzyılın eğitimde yeniliği ve farklı bakış açılarını zorunlu kıldığını ve bu anlamda ortaya konulan çalışmaların başarıya ulaşabilmesi için tüm eğitim paydaşlarının mutlak bir koordinasyon ve sinerji içinde ilerlemesi gerektiğini ifade eden Sayın Valimiz, "Okul Merkezli Gelişim, Kardeş Okullar ve İmece" projeleriyle, çocuklarımızın eğitim hayatına yeni boyutlar kazandırmak ve eğitimde fırsat eşitliğini tesis etmek adına öğrenci merkezli çalışmalar yürütülecektir. Bizleri, milli ve manevi değerlerimizin ışığında birleştirerek, eğitim dünyamızı yeni bir seviyeye taşıyacak projelerimiz vasıtasıyla toplumsal birlik, dayanışma ve yardımlaşma gibi değerlerimize yönelerek, yepyeni bakış açıları geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu süreçte eğitim kurumlarımızın temel fiziki ihtiyaçlarını içsel kaynaklarla gidermek için el birliğiyle çalışacağız. Bu noktada meslek liselerimizin insan kaynakları ve donanım üstünlüğünden de yararlanacağız. Tüm faaliyetlerimizi, çocuklarımızı, çağdaş yenilikleri takip edebilecekleri, kalitenin amaç edinildiği bir eğitim ortamına kavuşturabilmek için yürütüyoruz. " dedi.

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