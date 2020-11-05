Okul masraflarını karşılamak için bulaşık yıkadığı iş yerinde tacize uğradı (2)
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Okul masraflarını karşılamak için bulaşık yıkadığı iş yerinde tacize uğradı (2)

05.11.2020 11:59 | Son Güncelleme: 05.11.2020 12:03
Okul masraflarını karşılamak için bulaşık yıkadığı iş yerinde tacize uğradı (2)

GÖZALTINA ALINDITunceli'de Hatun K.'nin suç duyurusu üzerine harekete geçen polis ekipleri, genç kızı taciz ettiği öne sürülen Hüseyin P.'yi adresinde gözaltına aldı.

GÖZALTINA ALINDI

Tunceli'de Hatun K.'nin suç duyurusu üzerine harekete geçen polis ekipleri, genç kızı taciz ettiği öne sürülen Hüseyin P.'yi adresinde gözaltına aldı. Tunceli Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Hüseyin P.'nin sorgusu sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan YILDIRIM

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