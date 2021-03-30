Okul lojmanında korkutan yangın
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Okul lojmanında korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Okul lojmanında korkutan yangın

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bir okul lojmanında çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bir okul lojmanında çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Doğanşehir ilçesine bağlı Topraktepe Mahallesinde bulunan okulun lojmanında sobadan sıçrayan kıvılcımlarım neden olduğu yangın çıktı. Tek bir ailenin oturduğu tek katlı lojmanın çatısında başlayan yangın çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Okul lojmanında korkutan yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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