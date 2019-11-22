Okul koridorlarını sanat sokağına dönüştürdüler

22.11.2019 14:36 | Son Güncelleme: 22.11.2019 14:54

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, Nihat Kantarcı Anadolu Lisesi öğretmenleri okul koridorlarını, yaptıkları resimlerle süsledi.

Okul duvarlarına Atatürk, Yeşilçam sanatçıları, cumhuriyetin kahraman kadınlarını resmeden öğretmenler, koridorları sanat sokağına dönüştürdü.

Öğretmen Ayten İnaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışmalara yaklaşık bir hafta önce başladıklarını söyledi.

Projeyi, Öğretmenler Günü'ne yetiştirmeye çalıştıklarına işaret eden İnanoğlu, "Öğrenciler döndüklerinde farklı bir salonla karşılaşsınlar istedik. Çalışmalarımız bitmedi. Diğer salonlarda edebiyat salonları yaparak, merdivenlere de gireceğiz. Bu çalışmaları gönüllü öğretmen arkadaşlarımız ile birlikte yapıyoruz. Tek başına olmuyor, birlikte güzel bir salon çıktı." ifadesini kullandı.

İnaloğlu, okulda geçen yıl sanat salonu yaptıklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Çocuklarımızın hayal güçlerinin gelişmesi, okula severek gelmeleri ve kültürleri gelişsin ve tarihi öğrenmeleri için bu çalışmaları yaptık. İlk salonda yabancı ve Türk sanatçıların resimlerini yaptık. Buraya Atatürk, Yeşilçam sanatçıları, cumhuriyetin kahraman kadınları, cumhuriyetin ilk meslek edinen kadınlarını yaptık."

İnaloğlu, meslek hayatının 24 Aralık'ta sona ereceğini ve kalıcı bir şeyler bırakmak istediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA