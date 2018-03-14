Okul Katliamına Etkileyici Anma! Yüzlerce Sahipsiz Ayakkabının Arasında Yürüdüler

Geçtiğimiz ay ABD'nin Florida eyaletindeki bir liseye düzenlenen silahlı saldırıda, 17 kişi ölmüş çok sayıda kişi ise yaralanmıştı. ABD tarihinin en büyük okul katliamlarında biri olan saldırıdan sonra bireysel silahlanma ile ilgili tartışmalar da hız kazandı.

ETKİLEYİCİ EYLEM

Beyaz Saray önünde yapılan protesto eyleminde, olaya maruz kalan öğrencilerin ayakkabıları yerlere yerleştirildi. Oldukça etkileyici görüntülere sahne olan eylemde, protestocular ayakkabıların arasında sessizce yürüdü.

"1 ÇOCUK DAHA ÖLMESİN"

"7 bin çocuk öldürüldü, 1 tane daha olmasın" yazılı pankart taşıyan göstericiler, bireysel silahlanma karşı olduklarını haykırdı.