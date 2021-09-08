Okul kantinlerine de temassız ödeme geldi
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Okul kantinlerine de temassız ödeme geldi

Okul kantinlerine de temassız ödeme geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Okulların açılmasıyla birlikte kantinler de hizmet vermeye başladı.

Okulların açılmasıyla birlikte kantinler de hizmet vermeye başladı. Yüz yüze eğitim görecek öğrenciler için kantinlerde temassız alışveriş yapılabilecek sistem oluşturuldu. Temassız ödeme sistemiyle birlikte çocukların paraya dokunmadan güvenli alışveriş yapılması amaçlanıyor.

Pandemi sebebiyle geçtiğimiz yıl bir süre online eğitim gören öğrenciler sıralarına kavuştu. Okulların açılmasıyla birlikte kantinler de hizmet vermeye başladı. 6 Eylül itibariyle haftanın 5 günü yüz yüze eğitim görecek öğrenciler için kantinlerde temassız alışveriş yapılabilecek sistem oluşturuldu. Pandemiden önce oluşturulan sistem tüm dünyanın etkilendiği salgından dolayı askıya alınmıştı. Pandemiyle birlikte temassız ödeme sistemlerinin önemi artınca sistem tekrar planlandı. Türkiye'de birçok okulda başlanan sistemle birlikte çocukların paraya dokunmadan güvenli alışveriş yapılması amaçlanıyor.

Sistem nasıl işliyor ?

Öğrencilere anlaşmalı ödeme hizmeti sağlayıcısının temassız ödeme yapılabilecek kartı veriliyor. Veli veya öğrenciler tarafından karta bakiye yükleniyor. İstediği ürünü ekrandan gördükten sonra cihaza kartını okutan öğrenciler temassız bir şekilde alışverişini tamamlıyor. Veliler de cep telefonları üzerinden çocuğunun ne yediğini görebiliyor. Herhangi bir yiyeceğe alerjisi olan bir öğrenci olması durumunda ise veli sistemden söz konusu yiyeceği yasaklayabiliyor.

"Sene sonuna kadar temassız kartlı ödemeyi yaygın hale getirmeyi amaçlıyoruz"

İstanbul Kantinciler Esnaf Odası Başkanı Vahap Osmanoğlu, temassız alışveriş yapılmasını sağlayan bir proje yaptıklarını belirterek, "Pandemiden önce çalışmalarımız başladı ancak pandemiyle birlikte tam olarak yürürlüğe koyamamıştık. Şu anda tekrar bazı okullarda bu sistemi başlatıyoruz. Sene sonuna kadar temassız kartlı ödemeyi yaygın hale getirmeyi amaçlıyoruz" dedi.

"Veliler de öğrencilerin kartla neler aldığını cep telefonları üzerinden görecek"

Öğrencilerin bu sistemle temassız bir şekilde alışveriş yapabileceklerini belirten Osmanoğlu, "Öğrenciler bu kartla her alışveriş yaptığında ekstradan puanlar kazanacak ve bu puanları ürün alırken kullanabilecek. Çocuklar bu sistemle birlikte yanlarında para taşımayacaklar. Para taşımadıkları için ise virüs bulaşma riski de azalmış olacak. Veliler de öğrencilerin kartla neler aldığını cep telefonları üzerinden görecek. Bu şekilde öğrenciler kötü alışkanlıklardan da uzak kalmış olacak. Öğrenciler kartlarına istediği kadar bakiye yükleyebiliyor" ifadelerini kullandı.

Osmanoğlu, "250-300 okulumuzda bu sistemden bulunuyor. Öğrencilerden herhangi bir komisyon alınmıyor. Örneğin bir öğrencinin bir yiyeceğe alerjisi var. Veli bu yiyeceğe sistemden yasak koyduğu zaman öğrenci alamıyor" dedi.

Kantin çalışanı Mevlüt Yeğen ise, "Öğrenciler kantindeki cihazdan hangi ürünü istiyorlarsa söylüyorlar. Sisteme girilen ürün öğrencinin karşısına çıkıyor. Daha sonra öğrenci kartı cihaza okutarak ödeme işlemini temassız gerçekleştiriyor. Öğrencinin velisi de aynı zamanda tüm gerçekleşen ödemeleri veya ürünleri görebiliyor. Paraya temas etmiyoruz, bu sebeple de virüs bulaşma riskini en az seviyeye çekmeye çalışıyoruz" dedi. - İSTANBUL

Okul kantinlerine de temassız ödeme geldi
Okul kantinlerine de temassız ödeme geldi
Okul kantinlerine de temassız ödeme geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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