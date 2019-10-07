Okul kantinlerinde tarihi geçmiş ürünler imha edildi

Okul kantinlerinde tarihi geçmiş ürünler imha edildi

Kırklareli'de zabıta ekipleri, okul kantinleri ve marketlerde denetim gerçekleştirdi.

07.10.2019 19:52
Okul kantinlerinde tarihi geçmiş ürünler imha edildi

Kırklareli'de zabıta ekipleri, okul kantinleri ve marketlerde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde tarihi geçmiş ürünler imha edildi.


Yeni eğitim-öğretim döneminin açılmasıyla okul kantinlerinin yanı sıra marketlerde denetime başlayan zabıta ekipleri, gıda ürünlerinin son kullanma tarihleri, hijyen kurallarına uygunluk, yangın ile ilgili tedbirler, sağlık karnesi, ruhsat gibi evrakları kontrol etti. Zabıta ekipleri tarihi geçmiş ürünlere el koyarak imha etti. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA
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