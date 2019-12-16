: Okul kantinlerinde "şırıngalı çikolata" denetimi

16.12.2019 12:29 | Son Güncelleme: 16.12.2019 12:30

Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler, ildeki okulların kantinlerinde "şırıngalı çikolata" denetimi yaptı.

Ankara ve Diyarbakır'da iki çocuğun "şırıngalı çikolata"dan hayatını kaybetmesi üzerine, Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri okul kantinleri ve okul çevrelerindeki bakkalları denetledi.

Ekipler uygulamada gıda ürünlerinin son kullanma tarihlerini kontrol edip, ruhsat denetimi yaptı.

Denetimde, "şırıngalı çikolata"ya rastlanmazken iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı, kantin personelinin genel hijyen durumu ile kullanılan gıdaların muhafaza koşullarına uygunluğu gibi konularda denetim yapıldı.

Kaynak: AA

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