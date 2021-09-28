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Okul kantinlerinde sıkı denetim

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Okul kantinlerinde sıkı denetim

Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul kantinleri sıkı denetime alındı.

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul kantinleri sıkı denetime alındı.

Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, 2021-2022 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okullarda faaliyette olan kantin, büfe, kafeterya gibi gıda satışının yapıldığı alanlarda denetimler yapıldı. Kurallara uymayan kantin işletmeciler hakkında da cezai işlem uygulandı.

Kırıkkale Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Kantin işletmecilerine satışa sundukları gıda ürünlerinin öğrencilerin sağlığı açısından son derece önemli. Özellikle son kullanma tarihi yaklaşmış ve geçmiş ürünlerin satışının yapılamaması, hazır gıda ürünlerinin üretilmesinde de hijyen kurallarına uyulması hususunda ki uyarılar yaptık. Zabıta ekiplerimiz eğitim öğretim yılının başlamasıyla kantinlerde başlatılan denetimlerini sürekli olarak gerçekleştirecek" ifadesi kullanıldı. - KIRIKKALE

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