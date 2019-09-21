Okul kantinleri denetleniyor

21.09.2019 12:00

Edirne Belediyesi Gıda Denetim ve İş Yeri Denetim Birimi, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul kantinlerine yönelik denetimlere başladı.



2019-2020 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte Edirne Belediyesi Gıda ve İşyeri Denetim Birimi; okul kantinlerine yönelik denetimlerine başladı. Kantin denetimlerine eşlik eden Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, denetimlerin okul sezonu boyunca rutin aralıklarla devam edeceğini söyledi.



Denetimleri 4 gıda mühendisi, 1 veteriner hekim, 3 gıda teknisyeni ve 2 zabıta memuru ile gerçekleştirdiklerini belirten Tanrıkulu, "Edirne'de merkezdeki tüm gıda satışı yapan yerleri denetliyoruz. Ama okullarımıza özel bir önem gösteriyoruz. Çünkü burada bizim geleceğimiz olan çocuklarımız var. Onların sağlıklı ve hijyenik gıdaya ulaşması için gerekli önemleri alıyoruz. Kantinlerin hijyen koşullarına, kantinde satılan ürünlerin son kullanma tarihlerine; uygun kullanıp kullanılmadıklarına ve kantinleri işletenlerin sağlık raporlarına bakıyoruz " dedi.



Yapılan denetimlerde çok fazla aksaklıklara rastlamadıklarını ifade eden Tanrıkulu, "Kantinlerimiz genel olarak çok iyi, bazı ufak tefek sorunlar var. Onları da uyarı ve eğitim ile çözüyoruz. Edirne Belediyesi olarak sloganımız 'Önce eğitim sonra denetim.' Eğitimi de iş başındayken yapıyoruz, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü, Tarım İl Müdürlüğü, Edirne Belediyesi ve Edirne Valiliğinin işbirliği ile gereken tüm çalışmalar gerçekleştiriliyor. Denetlenmek demek güvenilmiyor anlamına gelmiyor. Denetlenmek demek aslında uyarıların devam ettiğini ve birbirimiz ile etkileşim içinde olduğumuzu gösteriyor" ifadelerine yer verdi.



Bütün öğrencilere de seslenen Tanrıkulu, "Lütfen hazır gıdalardan ve fast food ürünlerinden uzak duralım. Annelerimizin yaptığı ıspanağı, kapuskayı, pırasayı yiyelim. Sağlıklı olmak için sağlıklı gıdalar yemeliyiz. Kızartmadan, ketçap ve mayonezden uzak duralım, sebze, meyve yiyelim" dedi. - EDİRNE

Kaynak: İHA