Okul kantininden para çalındı

25.11.2019 13:11 | Son Güncelleme: 25.11.2019 13:16

Adıyaman'da, okul kantininin bantlanmış camından içeri giren kimliği belirsiz hırsız ya da hırsızlar, para çalarak kayıplara karıştı.



Edinilen bilgilere göre, okulların tatil olmasını fırsat bile kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar, Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan Menderes Ortaokulu kantinin daha önceden kırılmış ve daha sonra bantlanmış camından içeri girdi. Burada bulunan 300 TL bozuk parayı çalan şahıs ya da şahıslar, olay yerinden ayrılarak kayıplara karıştı. Okulların açılması sonrası kantinde hırsızlık olduğunu fark eden kantin görevlileri durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, incelemelerde bulunarak olayı gerçekleştiren şahıs yada şahısların bulunması için çalışma başlattı.



Konuyla alakalı soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA