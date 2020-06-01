Okul kantininden hırsızlık yapan şahıs kamerada Okul kantininden hırsızlık yapan şahıs kamerada Gaziantep'te, bir okulun kantininden çok sayıda malzeme çalan bir şüpheli şahsın hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Okul kantininden hırsızlık yapan şahıs kamerada

GAZİANTEP - Gaziantep'te, bir okulun kantininden çok sayıda malzeme çalan bir şüpheli şahsın hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerden tespit edilip yakalanan şüpheli şahıs tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Eydibaba Mahallesi'nde bir okulda ve okulun kantininde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda, okul kantininden televizyon ile birlikte çok sayıda malzeme çalan E.B isimli şüpheli şahıs yakalandı. Şahsın hırsızlık anları ise okulda güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Kameralardan tespit edilen ve yapılan operasyonla yakalanan şahsın çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Şüpheli şahıs, yapılan yasal işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: İHA